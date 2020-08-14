Опрос выявил недоверие врачей к российской вакцине от коронавируса
10:00 14.08.2020 Источник: РБК
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%.
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.
20% опрошенных при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.
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