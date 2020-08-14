Данные о клинических исследованиях вакцины от COVID опубликуют в ближайшие дни - Мурашко

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные о доклинических и клинических исследованиях новой российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях", - сказал он.