Данные о клинических исследованиях вакцины от COVID опубликуют в ближайшие дни - Мурашко
10:32 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Данные о доклинических и клинических исследованиях новой российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях", - сказал он.
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