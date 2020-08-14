Граждане РФ, задержанные ранее в Белоруссии, возвращены в Россию - СМИ
20:11 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тридцать два гражданина России, задержанные ранее на территории Белоруссии, были возвращены в Россию наземным путем в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня 32 россиянина возвращены в Россию наземным маршрутом через российско-белорусскую границу", - сказал источник.
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