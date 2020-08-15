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В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься ниже +10С

09:30 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

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