0
0
99
НОВОСТИ

Правительство РФ расширило список субсидируемых внутренних авиамаршрутов

10:30 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым расширяется география внутренних авиарейсов, субсидируемых за счет федерального бюджета. Документ опубликован на сайте кабмина в субботу.

Как отмечается в сопроводительном сообщении, "перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций". Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

В постановлении зафиксировано, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:15 15.08.2020
В России началось производство вакцины от COVID-19
0
33
10:10 15.08.2020
В центре Минска в субботу утром нет ни протестующих, ни силовиков
0
152
09:37 15.08.2020
Третий этап тестирования вакцины от COVID-19 будет проходить амбулаторно
0
186
09:30 15.08.2020
В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься ниже +10С
0
180
09:15 15.08.2020
В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
0
198
09:00 15.08.2020
Продление оружейного эмбарго в отношении Ирана в Совбезе ООН не прошло
0
241
23:20 14.08.2020
Депутату Европарламента отказали во въезде в Белоруссию
0
577
22:13 14.08.2020
Участники акции в центре Минска планируют собираться каждый день
0
807
21:30 14.08.2020
Трамп заявил, что "не слишком много знает" о созданной в РФ вакцине от COVID-19
0
727
20:50 14.08.2020
Главы МИД ЕС пришли к общему мнению, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы
0
922

Возврат к списку