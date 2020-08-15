Правительство РФ расширило список субсидируемых внутренних авиамаршрутов
10:30 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым расширяется география внутренних авиарейсов, субсидируемых за счет федерального бюджета. Документ опубликован на сайте кабмина в субботу.
Как отмечается в сопроводительном сообщении, "перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций". Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.
В постановлении зафиксировано, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.
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