Лукашенко усмотрел в протестах признаки "цветной революции"

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию "цветной революции", которая представляет угрозу.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко по поводу акций протеста, проходящих в стране. "Мы же методички читали "цветных революций". Более того, к методичкам "цветных революций" <...> уже появились элементы внешнего вмешательства", - сказал он в субботу на совещании в Минске. Белорусский лидер добавил, что до конца дня обсудит ситуацию в республике в центре стратегического управления министерства обороны.

Он полагает, что большинство участников демонстраций не понимает смысла происходящих событий. "Это понимают те, кто координирует и направляет", - добавил Лукашенко. Он отметил, что организаторы беспорядков фабрикуют постановочные кадры и распространяют фальшивые новости, чтобы повлиять на общественное мнение.