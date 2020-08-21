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НОВОСТИ

По делу о мошенничестве депутату Шереметьеву грозит до 10 лет заключения

13:47 21.08.2020

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев по решению Пресненского районного суда помещен под домашний арест. Столичного парламентария подозревают в мошенничестве. По словам пресс-секретаря суда Лелы Кокая, депутат обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере - это часть 4 статьи 159 УК РФ. По этой статье наказание составляет 10 лет лишения свободы.

По мнению следователей, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года каждый месяц готовил и направлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350-600 тыс. руб. При этом предоставлялись сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. По данным следователей, деньги Шереметьев присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Эти действия нанесли бюджету Москвы ущерб в 2 млн руб.

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