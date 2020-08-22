0
0
122
НОВОСТИ

В Корпоративном университете Сбербанка обсудили использование искусственного интеллекта для повышения эффективности госуправления

15:49 22.08.2020

Представители ведущих российских технологических компаний и правительства РФ провели стратегическую сессию, посвященную возможностям, которые искусственный интеллект (ИИ) предоставляет руководителям цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. Участники стратсессии обменялись лучшими практиками применения ИИ для повышения эффективности решения задач в различных отраслях, включая цифровизацию государственных сервисов. Ожидается, что наработки компаний в области ИИ пригодятся при выполнении июльских поручений президента РФ. В сессии участвовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители Mail.ru Group, «Газпром нефти», Яндекса, МТС и ряда других компаний.

«В 2018 году мы начали масштабную ИИ-трансформацию Сбербанка, поставив перед собой задачу стать технологической компанией мирового уровня, - отметил Герман Греф. - В ходе этой трансформации мы поняли, что накопленные нами знания, масштаб решаемых задач и полученные результаты могут быть использованы не только в рамках одного нашего банка. Таким опытом необходимо обмениваться с другими участниками рынка для построения глобальной цифровой трансформации. Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии, был полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее технологическое развитие как ключевой фактор роста экономики».

На стратегической сессии обсуждались компьютерное зрение, рекомендательные системы, обработка естественного языка, прикладная работа со структурированными и неструктурированными данными, в том числе обучение ИИ-моделей, а также этика искусственного интеллекта. Кроме того, на сессии можно было ознакомиться с новейшими ИИ-решений, уже реализованными Сбербанком и другими ведущими компаниями России. Например, представлены были разработки в сфере постановки компьютером медицинского диагноза, решения для фрод-аналитики, разработки в области компьютерного зрения и мультимодальной биометрической идентификации, облачные решения и другие инновации. 

 «Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации,  говорит Дмитрий Чернышенко. - Каждому ведомству предстоит разработать "дорожные карты" по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей. Кроме того, в федеральном проекте "Искусственный интеллект" правительство предусмотрит меры поддержки отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. Среди таких мер — поддержка стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных внедрений отечественных решений».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 22.08.2020
В омском минздраве утверждают, что в организме Навального были найдены алкоголь и кофеин
0
20
16:00 22.08.2020
В пятой части доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы США нет реальных фактов - МИД РФ
0
139
15:00 22.08.2020
Рейс, доставивший Навального в Берлин, организовали частные лица - правозащитник
0
271
14:00 22.08.2020
Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ
0
297
13:00 22.08.2020
Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов
0
316
12:30 22.08.2020
Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
0
374
12:00 22.08.2020
Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите"
0
391
11:30 22.08.2020
Бывшего "зеленого берета" обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
344
11:00 22.08.2020
В России выявили за сутки 4 921 случай заражения коронавирусом
0
325
10:05 22.08.2020
Самолет из Омска с Навальным на борту приземлился в Германии - Flightradar
0
435

Возврат к списку