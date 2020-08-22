В Корпоративном университете Сбербанка обсудили использование искусственного интеллекта для повышения эффективности госуправления

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Представители ведущих российских технологических компаний и правительства РФ провели стратегическую сессию, посвященную возможностям, которые искусственный интеллект (ИИ) предоставляет руководителям цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. Участники стратсессии обменялись лучшими практиками применения ИИ для повышения эффективности решения задач в различных отраслях, включая цифровизацию государственных сервисов. Ожидается, что наработки компаний в области ИИ пригодятся при выполнении июльских поручений президента РФ. В сессии участвовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители Mail.ru Group, «Газпром нефти», Яндекса, МТС и ряда других компаний.

«В 2018 году мы начали масштабную ИИ-трансформацию Сбербанка, поставив перед собой задачу стать технологической компанией мирового уровня, - отметил Герман Греф. - В ходе этой трансформации мы поняли, что накопленные нами знания, масштаб решаемых задач и полученные результаты могут быть использованы не только в рамках одного нашего банка. Таким опытом необходимо обмениваться с другими участниками рынка для построения глобальной цифровой трансформации. Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии, был полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее технологическое развитие как ключевой фактор роста экономики».

На стратегической сессии обсуждались компьютерное зрение, рекомендательные системы, обработка естественного языка, прикладная работа со структурированными и неструктурированными данными, в том числе обучение ИИ-моделей, а также этика искусственного интеллекта. Кроме того, на сессии можно было ознакомиться с новейшими ИИ-решений, уже реализованными Сбербанком и другими ведущими компаниями России. Например, представлены были разработки в сфере постановки компьютером медицинского диагноза, решения для фрод-аналитики, разработки в области компьютерного зрения и мультимодальной биометрической идентификации, облачные решения и другие инновации.

«Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации, говорит Дмитрий Чернышенко. - Каждому ведомству предстоит разработать "дорожные карты" по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей. Кроме того, в федеральном проекте "Искусственный интеллект" правительство предусмотрит меры поддержки отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. Среди таких мер — поддержка стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных внедрений отечественных решений».