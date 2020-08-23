Украина продолжает впускать в страну израильтян, несмотря на обращение координатора по борьбе с COVID-19

14:55

Источники в минздраве признали сегодня, что около 2000 паломников из Израиля уже прибыли в Умань для традиционного празднования Рош а-шана возле могилы рабби Нахамана из Брацлава, - сообщает IsraelInfo

Украинские власти продолжают впускать в страну израильтян, несмотря на обращение координатора по борьбе с коронавирусом профессора Рони Гамзу к президенту Зеленскому. В нем было, в частности, сказано: «Несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством, скорость распространения инфекции остается высокой, и заболеваемость особенно высока в ультра-ортодоксальных общинах. Хочу выразить свое беспокойство, что две недели интенсивных празднеств в Умани, где десятки тысяч будут праздновать в плотных толпах, неизбежно возымеет тяжкие краткосрочные и долгосрочные последствия как для местного населения Умани, так и за ее пределами, а также в Государстве Израиль».

Украинская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение о въезде от 5 до 10 тысяч паломников из Израиля. Это, примерно, пятая часть от обычного числа паломников.

Против открытия Умани для израильтян выступает мэр города Александр Цебрий, который заявил, что готов перекрыть дороги, чтобы не допустить хасидов в город из-за ситуации с коронавирусом.