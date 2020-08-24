Врачи в Омске собираются выяснить, почему результаты анализов Навального имеют расхождения
22:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 в Омске, куда 20 августа в бессознательном состоянии был доставлен Алексей Навальный, намерено разобраться в причинах расхождения проведенных в Омске анализов с результатами берлинской клиники "Шаритэ". Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.
"Конечно, будем [разбираться]. Пока не готов ответить на этот вопрос (как могло получиться расхождение в результатах исследований - прим. ТАСС). Сам пребываю в недоумении", - сказал Калиниченко.
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