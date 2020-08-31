Помпео с оптимизмом смотрит на заключение соглашения РФ и США по контролю над вооружениями
19:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео надеется на то, что Россия и США смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года, заявил он в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.
"Мы ведем с ними детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями. Мы достигли настоящего прогресса за последние пару недель. Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира - снизить риск ядерного оружия", - сказал он.
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