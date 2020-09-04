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Клиника "Шарите" 12 дней молчит, ничего не говорит, на связь не выходит - главный токсиколог Омской области

17:49 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлинская клиника "Шарите", куда из омской больницы скорой помощи №1 был транспортирован блогер Алексей Навальный, не запрашивала с момента вывоза пациента результаты его анализов и биоматериалы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Клиника 12 дней молчит, ничего не говорит, на связь с нами не выходит, не интересуется обстоятельствами, анализами. Мы в динамике смотрели свыше 60 анализов - ни один не запросили. Как ситуация развивалась, где доказательная база лаборатории - ничего не запрашивают. О состоянии не спрашивают, последнее сообщение было 23 августа: "Спасибо большое, пациента доставили". Никаких деловых контактов нет", - сказал Сабаев.

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