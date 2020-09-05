В Рочестере продолжаются протесты и беспорядки, пострадали трое полицейских

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов в Рочестере (штат Нью-Йорк) в ночь на субботу взяли под стражу 11 участников протестов и беспорядков, которые начались в связи со смертью афроамериканца после задержания. Три блюстителя закона пострадали, сообщил местный телеканал "Спектрум ньюс".

Протесты и беспорядки продолжаются в городе со среды. Минувшей ночью их участники бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и петарды. Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона толпы. Пострадавшие блюстители закона были госпитализированы.