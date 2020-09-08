Новикомбанк поддержал производство мобильных инспекционно-досмотровых комплексов нового поколения для таможни

12:21

Новикомбанк поддержал создание мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) нового поколения. Комплексы на базе автомобиля КАМАЗ создаются «Скантроник Системс» (входят в «Росэлектронику») при участии Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Банк предоставил финансирование «Скантроник Системз», общий объем гарантий финансового учреждения превышает 60 млн руб., еще 100 млн руб. предоставлено на исполнение контрактов по поставке технологического оборудования ведущим российским научным центрам, а также ряду организаций для обеспечения безопасности на объектах.

Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила этот перспективный мобильный комплекс: глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о возможностях новой машины министру транспорта РФ Евгению Дитриху, руководителю Федеральной таможенной службы РФ Владимиру Булавину и главе Пограничной службы ФСБ Владимиру Кулишову.

Подобные комплексы помогают дистанционно обнаруживать незадекларированные товары и незаконные вложения в транспортных средствах, грузовых контейнерах. Мобильность комплекса позволяет оперативно развернуть работу в любом месте. Использование ИДК значительно повышает эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного контроля, поскольку досмотр проводится без вскрытия контейнеров. Комплекс «видит» груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм, а также дистанционно оценивает вес всей товарной партии или ее части по выбору оператора с погрешностью менее 10%.

«У Новикомбанка большой опыт финансирования инновационных проектов в различных отраслях – от авиастроения до производства медицинской техники. Как опорный банк госкорпорации «Ростех», мы понимаем, что новые технологии жизненно необходимы для развития транспортной сферы и готовы оказать всестороннюю поддержку перспективным начинаниям. Технологии ИДК – это одна из высокотехнологичных разработок предприятий «Ростеха», которая повысит эффективность таможенного и транспортного контроля», - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.