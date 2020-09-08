Навального хотели сделать инвалидом, считает один из создателей "новичка"

14:00 Источник: Интерфакс

Российского оппозиционера Алексея Навального не намеревались убивать, но из него хотели сделать инвалида и вывести из строя, такое мнение высказал российский химик Вил Мирзаянов, принимавший непосредственное участие в создании отравляющего вещества "Новичок", который живет сейчас в США.

"Возможно, целью было не убивать, а сделать из него инвалида и вывести из строя. Это чудовищная месть, так как с большой вероятностью Навальный останется инвалидом", - сказал Мирзаянов в опубликованном во вторник интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По его утверждению, "за отравлением стоит ГРУ", которое было уверено, что вещество исчезнет из организма Навального. Однако современные средства обнаружения ядов позволяют найти следы отравляющих веществ. "Но в Омске и других городах подобных установок, разумеется, нет, так как они очень дороги", - сказал Мирзаянов.

По его словам, в Москве они должны быть, "но информация из Москвы идет через спецорганы, так что доверять этой информации никак нельзя".

Мирзаянов скептически оценил запрос Генпрокуратуры России в ФРГ о предоставлении взятых у Навального проб и предложение только после этого начинать уголовное расследование. "Это, разумеется, трюк. В то же время Германия не сможет отказать в представлении результатов тестов. Так что начнется большой спор, и все этим и закончится. Никто не даст России спектра, так как уже Россия начнет спекулировать, что что-то не совпадает...Это бесконечный круг. Нет смысла идти по этому кругу. Именно этого Кремль и хочет - затянуть на несколько лет, чтобы вопрос потерял остроту. Для Кремля главное - оттянуть время", - заявил химик.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.



