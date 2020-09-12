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На сумму около 8 млрд рублей выделены гранты президента на креативные индустрии

12:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд президентских грантов выделил за последние годы на поддержку проектов в сфере креативных индустрий около 8 млрд рублей. Это констатировал в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На то, что попадает в креативные индустрии, только за последние несколько лет и только Фондом президентских грантов направлено порядка 8 млрд рублей для поддержки около 3 тыс. проектов", - сказал Кириенко на Форуме креативного бизнеса, который проходит рамках Российской креативной недели.

Вместе с тем он отметил, что наряду с финансовой поддержкой государство должно создавать условия для развития этих индустрий, в частности, необходимы изменения законодательства. "Первые шаги уже сделаны - недавно принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы", - уточнил Кириенко.

К креативным индустриям относят, в частности, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

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