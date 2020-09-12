На сумму около 8 млрд рублей выделены гранты президента на креативные индустрии
12:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд президентских грантов выделил за последние годы на поддержку проектов в сфере креативных индустрий около 8 млрд рублей. Это констатировал в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"На то, что попадает в креативные индустрии, только за последние несколько лет и только Фондом президентских грантов направлено порядка 8 млрд рублей для поддержки около 3 тыс. проектов", - сказал Кириенко на Форуме креативного бизнеса, который проходит рамках Российской креативной недели.
Вместе с тем он отметил, что наряду с финансовой поддержкой государство должно создавать условия для развития этих индустрий, в частности, необходимы изменения законодательства. "Первые шаги уже сделаны - недавно принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы", - уточнил Кириенко.
К креативным индустриям относят, в частности, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.
НОВОСТИ
- 12:40 12.09.2020
- В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК
- 12:20 12.09.2020
- 100-миллионного пассажира перевезли МЦД за 9,5 месяцев со дня открытия - Собянин
- 12:15 12.09.2020
- В Ростовской области явка избирателей в первый день составила 13,1% - ЦИК
- 22:40 11.09.2020
- США, Сербия и непризнанное Косово выдвинуты на Нобелевскую премию мира
- 22:00 11.09.2020
- Минобороны предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных в продаже на территории РФ
- 21:20 11.09.2020
- Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились о дипотношениях - заявление
- 20:40 11.09.2020
- Делегация ОЗХО посещала "Шарите" и получила анализы Навального - Spiegel
- 20:00 11.09.2020
- Папу Римского пригласили в Минск
- 19:20 11.09.2020
- Папа Франциск считает, что удовольствие от хорошей еды и секса исходит напрямую от Бога - СМИ
- 18:40 11.09.2020
- Снизить уровень бедности в РФ можно введением минимального гарантированного дохода - эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать