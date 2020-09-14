Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших в Сочи переговоров двух президентов.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.