Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией
21:20 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших в Сочи переговоров двух президентов.
"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.
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