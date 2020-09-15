Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии гаагским трибуналом
09:05 15.09.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста. Об этом сообщает портал ERR.
«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — Кальюлайд.
Политик также отметила, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны. По словам эстонского лидера, судьбу Белоруссии должен решать только ее народ. При этом вмешательство извне «невозможно и нецелесообразно», указала Кальюлайд.
«И это касается как Востока, так и Запада», — добавила Кальюлайд. Газета.Ru
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