Второй волны коронавируса летом не было - Попова
11:20 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что летом не было второй волны коронавируса.
"Они [другие страны] потеряли время, когда говорили летом, что у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях", - сказала она во вторник, выступая на заседании президиума Российской академии наук.
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