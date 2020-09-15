Второй волны коронавируса летом не было - Попова

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что летом не было второй волны коронавируса.

"Они [другие страны] потеряли время, когда говорили летом, что у них нет волны. Они считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях", - сказала она во вторник, выступая на заседании президиума Российской академии наук.