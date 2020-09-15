Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики
12:20 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ прибыли в Белоруссию для участия в российско-белорусском тактическом учении "Славянское братство - 2020". Об этом сообщили во вторник в Минобороны Белоруссии.
"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско- российском тактическом учении "Славянское братство - 2020", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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