Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ прибыли в Белоруссию для участия в российско-белорусском тактическом учении "Славянское братство - 2020". Об этом сообщили во вторник в Минобороны Белоруссии.

"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско- российском тактическом учении "Славянское братство - 2020", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.