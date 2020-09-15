На северо-востоке Сирии потерпел крушение американский вертолет - САНА
13:05 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский вертолет упал в сирийской провинции Хасеке. Об этом во вторник сообщило агентство САНА.
По его данным, место происшествия оцеплено бронетехникой ВС США.
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