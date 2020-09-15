ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия - Боррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает инцидент с блогером Алексеем Навальным как покушение на убийство, осуждает использование химического оружия в этом случае и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в ее расследовании. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.

"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призывает Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования", - заявил он.