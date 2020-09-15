0
0
95
НОВОСТИ

Россия не выдвигала политических условий Лукашенко для выдачи кредита в $1,5 млрд, сообщили в Кремле

14:32 15.09.2020 Источник: Интерфакс

РФ не выдвигала никаких условий для белорусских властей для предоставления им кредита в $1,5 млрд, кроме тех, которые касаются его обслуживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это - коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ставил ли президент РФ Владимир Путин какие-то условия своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко для предоставления такого кредита.

"Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", - добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 15.09.2020
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о минимальной почасовой оплате труда
0
44
15:02 15.09.2020
Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин возглавил рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"
0
65
15:00 15.09.2020
Институты ЕС не в силах остановить "Северный поток - 2" - Боррель
0
70
14:12 15.09.2020
Глава Правительства нацсогласия Ливии Саррадж намерен уйти в отставку - Bloomberg
0
147
14:00 15.09.2020
Билл Гейтс поражен тем, что его имя используют сторонники конспирологических теорий
0
158
13:32 15.09.2020
ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия - Боррель
0
206
13:20 15.09.2020
К середине августа около 50 депутатов Госдумы переболели коронавирусом - Володин
0
214
13:05 15.09.2020
На северо-востоке Сирии потерпел крушение американский вертолет - САНА
0
257
13:00 15.09.2020
Песков не стал строить предположения о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко
0
260
12:35 15.09.2020
В Москве объяснили рост числа случаев COVID-19
0
268

Возврат к списку