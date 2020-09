Экипаж автомобиля "ГАЗель NEXT" стал победителем II этапа чемпионата России по ралли-рейдам

16:15

Фото пресс-службы "Группы ГАЗ"



Экипажна автомобиле "ГАЗель NEXT" стал победителем II этапа чемпионата России по ралли-рейдам в категории "Рейд спорт". В командном зачете команда "ГАЗ Рейд Спорт" заняла второе место. Первая гонка после долгого перерыва - ралли-рейд "Золото Кагана" - собрала более 40 участников. За четыре гоночных дня машины прошли около 800 км по тяжелым, преимущественно песчаным, трассам Астраханской области.

В течение четырех дней, с 9 по 12 сентября, 39 участников чемпионата России и 26 участников чемпионата Астраханской области соревновались в проходимости и надежности машин, мастерстве пилотов и штурманов. Ралли-рейд "Золото Кагана" должен был пройти еще в марте этого года, однако из-за противоэпидемиологических ограничений состоялся только в минувшие выходные. Команда "ГАЗ Рейд Спорт" была представлена автомобилями "ГАЗель NEXT", выступавшими в категориях Т1 и "Рейд спорт", и "Садко NEXT", выступавшими в зачете грузовиков (категория Т4).

Особенность астраханской гонки - почти полное отсутствие дорог. Трасса пролегала по труднопроходимым рыхлым пескам и высохшей степи, покрытой кочками и колючими кустарниками.

Победив в гонке, экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на "ГАЗели NEXT" возглавил турнирную таблицу в классе «Рейд спорт» по итогам первых двух этапов чемпионата России. Вторая "ГАЗель NEXT" Алексея Игнатова и Евгения Павлова стала четвертой в своей категории, а Михаил Шкляев и Александр Филякин на "Садко NEXT" заняли восьмое место среди грузовиков.

Отличительная черта спортивных автомобилей команды "ГАЗ Рейд Спорт" - использование серийных узлов и агрегатов как базы для создания гоночных машин. Двигатели, рамы, мосты, двигатели, кабины, блокировки, рессоры, рулевые механизмы и еще множество узлов спортивных болидов - те же самые, которые серийно устанавливаются на товарные машины на заводском конвейере.

"В моем активе было много пустынь: Гоби, Сахара, но на "домашней" гонке все равно возникали сложности, - рассказал пилот команды "ГАЗ Рейд Спорт" Евгений Суховенко. - В прошлом году мы были в Астрахани в конце апреля, а сейчас середина сентября. Песок совсем разный. Апрельский более влажный и плотный. Сейчас же он высушен и даже прожжен на солнце. Малейшая ошибка угрожает попаданием в песчаную западню. Вообще, гонка выдалась сложной не только с физической точки зрения, но и с интеллектуальной. При движении по кочкам и пескам невозможно расслабиться ни на секунду. Обстановка постоянно меняется, и свои действия нужно рассчитывать на несколько ходов вперед. В общем, как в шахматах. Наша "ГАЗель NEXT" прошла всю трассу практически без поломок".