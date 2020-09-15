Названы самые угоняемые автомобили в России

17:12 Источник: Известия

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России по итогам весны и лета 2020 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 15 сентября.

Информация основана на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании автомобилей данной марки.

Так, самой популярной машиной у похитителей стала модель Toyota RAV4. В процентном соотношении на долю этого внедорожника приходится 14% от всех угнанных автомобилей за весну-лето 2020 года.

Второе место занимает Toyota Camry с результатом в 13%. На третьей позиции находится модель Hyundai Solaris, на долю которой пришлось 5% угонов. Замыкают первую пятерку рейтинга Hyundai Tucson с итогом в 5% и Kia Sportage с показателем 5%.

В топ-10 лидеров по угонам также попали: Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).