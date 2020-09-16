Военных медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
10:30 16.09.2020
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Фото Александра Овчинникова
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден полковник медицинской службы Дмитрий Дмитракович, медалью Суворова - подполковник медицинской службы Вадим Кузнецов.
Посмертно орденом Мужества награжден полковник медицинской службы Сергей Афонькин, скончавшийся три месяца назад от коронавируса. Награду "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" вручил вдове Афонькина начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.
"К сожалению, наши специалисты, заходя в красную зону, рискуют не только собственным здоровьем, они рискуют жизнью. К сожалению, в это время мы теряем наших боевых товарищей. Три месяца назад не стало нашего коллеги, Сергея Викторовича Афонькина, он был заместителем начальника филиала Военно-медицинской академии. Решением министра обороны и указом президента Российской Федерации он награжден орденом Мужества посмертно", - сказал Тришкин.
Чествование награжденных приурочили к вручению премий "За выдающийся вклад в военную медицину", которая учреждена Национальной ассоциацией офицеров запаса (МЕГАПИР). "Профессия военного медика всегда была связана с умением на высоком уровне исполнить свой долг. Нынешний год продемонстрировал, насколько слаженно и профессионально могут действовать военные врачи и медицинский персонал в сложной эпидемиологической обстановке. Эта премия символизирует высокую оценку их труда", - отметил глава МЕГАПИРа член ОП полковник запаса Александр Каньшин.
Лауреатами премии МЕГАПИРа стали семь человек - представители госпиталей им. Н.Н. Бурденко и А.А.Вишневского, 9-го лечебно-диагностического центра, НИИ и Военно-медицинской академии Константин Кувшинов, Андрей Зайцев, Андрей Кисленко, Сергей Чепур, Сергей Апевалов, Артур Керимов, Артем Пичугин. В номинации "За преданность сестринскому делу и милосердие" награждена старшая медсестра поликлиники ФГБУ "ЛРКЦ" Минобороны РФ Любовь Гладкая.
Владимир Мухин
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