Еврокомиссия разработала предложения по созданию европейского аналога "Акта Магнитского"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аналогичный американскому "Акту Магнитского" санкционный режим может быть создан в ЕС. Как сообщила в среду, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК уже разработала соответствующие предложения.

"Этот институт не раз призывал к введению "Акта Магнитского". Я могу объявить, что мы выступим с предложениями", - сказала она.