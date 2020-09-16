Еврокомиссия разработала предложения по созданию европейского аналога "Акта Магнитского"
12:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аналогичный американскому "Акту Магнитского" санкционный режим может быть создан в ЕС. Как сообщила в среду, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК уже разработала соответствующие предложения.
"Этот институт не раз призывал к введению "Акта Магнитского". Я могу объявить, что мы выступим с предложениями", - сказала она.
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