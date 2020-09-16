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США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР

15:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевую роль в подготовке протестных антиправительственных акций в Белоруссии играют США, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Текст его заявления поступил в ТАСС от пресс-бюро СВР.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил", - заявил Нарышкин. Он уточнил, что его объемы исчисляются десятками миллионов долларов.

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