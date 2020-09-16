Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа
19:25 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС), $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита", - пояснил министр, отметив, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.
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