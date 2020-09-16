Медицинские чиновники в США назвали примерные даты начала вакцинации от COVID-19

20:40 Источник: Интерфакс

Руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки того, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала, третий квартал 2021 года", - заявил на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Однако представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".