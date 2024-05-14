Пашинян заявил, что готов уже в этом году вступить в ЕС
19:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны хотят вступить в Евросоюз уже в этом году.
«В каком году? В этом!» — ответил он на вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.
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