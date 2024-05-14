0
0
138
НОВОСТИ

Пашинян заявил, что готов уже в этом году вступить в ЕС

19:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны хотят вступить в Евросоюз уже в этом году.

«В каком году? В этом!» — ответил он на вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 14.05.2024
Власти США воспользуются новыми полномочиями по изъятию активов РФ — Блинкен
0
85
18:40 14.05.2024
Байден не верит опросам, в которых лидирует Трамп — Axios
0
216
18:00 14.05.2024
Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ
0
250
17:32 14.05.2024
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
0
304
17:12 14.05.2024
Госдума утвердила кандидатов на министерские посты, предложенных Мишустиным
0
292
17:00 14.05.2024
Российские пограничники останутся в Армении — Бортников
0
357
16:32 14.05.2024
С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов — Силуанов
0
352
16:12 14.05.2024
Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
0
419
16:00 14.05.2024
В России не идет речь о мобилизации — Белоусов
0
413
15:32 14.05.2024
В Ирландии бездомные смогут голосовать на выборах в Европарламент — Politico
0
362

Возврат к списку