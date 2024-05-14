Пашинян заявил, что готов уже в этом году вступить в ЕС

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны хотят вступить в Евросоюз уже в этом году.

«В каком году? В этом!» — ответил он на вопрос ведущего о желании вступить в ЕС во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.