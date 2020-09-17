С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство

23:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция приобрела у России, все еще не заступили на боевое дежурство в республике. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нет, они все еще не активны", - ответил турецкий министр на соответствующий вопрос журналиста.