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НОВОСТИ

С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство

23:32 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция приобрела у России, все еще не заступили на боевое дежурство в республике. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нет, они все еще не активны", - ответил турецкий министр на соответствующий вопрос журналиста.

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