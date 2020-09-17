С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
23:32 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция приобрела у России, все еще не заступили на боевое дежурство в республике. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нет, они все еще не активны", - ответил турецкий министр на соответствующий вопрос журналиста.
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