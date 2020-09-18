Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, поступило в 2-й Восточный окружной военный суд. Его будут рассматривать с участием присяжным заседателей, говорится в документе, опубликованном в базе данных суда в пятницу.

"Рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в тексте.