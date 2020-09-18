0
0
0
НОВОСТИ

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями

12:05 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, поступило в 2-й Восточный окружной военный суд. Его будут рассматривать с участием присяжным заседателей, говорится в документе, опубликованном в базе данных суда в пятницу.

"Рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 18.09.2020
Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
0
48
11:32 18.09.2020
В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
0
90
11:20 18.09.2020
Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ
0
111
11:05 18.09.2020
Кудрин не видит оснований для роста ВВП РФ выше 3% в 2022-2023 гг.
0
118
11:00 18.09.2020
В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперативный штаб
0
142
10:32 18.09.2020
Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
0
171
10:20 18.09.2020
Глава Еврокомиссии считает "Северный поток-2" политическим проектом
0
186
10:05 18.09.2020
Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
0
206
10:00 18.09.2020
Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"
0
246
09:32 18.09.2020
В РФ предложили создать "студенческий капитал"
0
254

Возврат к списку