Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями
12:05 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дело солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, поступило в 2-й Восточный окружной военный суд. Его будут рассматривать с участием присяжным заседателей, говорится в документе, опубликованном в базе данных суда в пятницу.
"Рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в тексте.
НОВОСТИ
- 12:00 18.09.2020
- Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
- 11:32 18.09.2020
- В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
- 11:20 18.09.2020
- Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ
- 11:05 18.09.2020
- Кудрин не видит оснований для роста ВВП РФ выше 3% в 2022-2023 гг.
- 11:00 18.09.2020
- В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперативный штаб
- 10:32 18.09.2020
- Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
- 10:20 18.09.2020
- Глава Еврокомиссии считает "Северный поток-2" политическим проектом
- 10:05 18.09.2020
- Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
- 10:00 18.09.2020
- Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"
- 09:32 18.09.2020
- В РФ предложили создать "студенческий капитал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать