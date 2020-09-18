Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей

17:40 Источник: Эхо Москвы

Министерство природных ресурсов выяснило, что стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 триллионов рублей

В ведомстве это объясняют снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% суммарной оценки всех полезных ископаемых.

Как передает ТАСС, причина обесценивания запасов заключается в удорожании операционных расходов и капитальных затрат на 7% по сравнению с концом прошлого года. При этом средняя цена российской нефти, по данным Минприроды, за это же время снизилась на 2%. Эхо Москвы