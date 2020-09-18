0
0
92
НОВОСТИ

Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей

17:40 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Министерство природных ресурсов выяснило, что стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 триллионов рублей

В ведомстве это объясняют снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% суммарной оценки всех полезных ископаемых.

Как передает ТАСС, причина обесценивания запасов заключается в удорожании операционных расходов и капитальных затрат на 7% по сравнению с концом прошлого года. При этом средняя цена российской нефти, по данным Минприроды, за это же время снизилась на 2%.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:25 18.09.2020
На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
0
0
18:15 18.09.2020
Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
0
29
17:15 18.09.2020
Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол
0
124
17:12 18.09.2020
11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ
0
138
17:00 18.09.2020
Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии
0
149
16:32 18.09.2020
В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
0
178
16:12 18.09.2020
Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года - Reuters
0
222
16:08 18.09.2020
Андрей Воробьев: «Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи»
0
212
16:00 18.09.2020
На юге Турции в аварию попал автобус с российскими туристами - генконсульство РФ в Анталье
0
238
15:32 18.09.2020
Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире - Путин
0
252

Возврат к списку