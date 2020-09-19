Число бедных в России во II квартале увеличилось на 1,3 млн человек
12:00 19.09.2020 Источник: НГ-Online
Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 млн человек или 13,5% населения страны. При расчете использовалась величина прожиточного минимума, установленная приказом Минтруда России для II квартала 2020 года в размере 11 468 руб. (прирост по сравнению с I кварталом составил 5,8%, что выше инфляции за тот же период).
Доля малоимущего населения во II квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн человек или на 0,8 п.п. По сравнению с I кварталом 2020 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,9 п.п. (в I квартале 2020 года показатель составлял 12,6%), говорится в сообщении ведомства.
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