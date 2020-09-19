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НОВОСТИ

В Китае учитель до смерти избил школьницу за неверный ответ - СМИ

13:00 19.09.2020 Источник: Газета.Ru

В Китае учитель математики до смерти избил десятилетнюю ученицу после того, как та дважды неверно ответила на его вопросы. Об этом пишет газета The Daily Star. Как сообщает издание, преподаватель бил ребенка по голове и ставил на колени перед всем классом. После этого девочка почувствовала себя плохо, ее доставили в больницу. Врачам не удалось спасти школьницу, пишет издание.

По факту данного инцидента было начато расследование.  Газета.Ru

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