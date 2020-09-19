Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в "Инстаграме".

"Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", - написал он.