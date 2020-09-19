Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
18:30 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в "Инстаграме".
"Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", - написал он.
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