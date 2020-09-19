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НОВОСТИ

Япония направит средства на освоение Луны - СМИ

20:30 19.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о планах Японии потратить $770 млн на освоение Луны. Большая часть этой суммы пойдёт на разработку нового беспилотного грузового корабля, который сможет снабжать окололунную станцию Gateway.

Как уточнил телеканал NHK, общий бюджет Японского агентства аэрокосмических исследований на 2021 год составит почти 2 млрд 600 млн долларов, что станет рекордом за всё время существования агентства.

В прошлом году Токио объявил о присоединении к лунной программе NASA.  Эхо Москвы

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