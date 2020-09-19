Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
21:00 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса. Об этом сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно- космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", - сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".
Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
НОВОСТИ
- 20:30 19.09.2020
- Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
- 20:00 19.09.2020
- В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
- 19:47 19.09.2020
- Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
- 19:30 19.09.2020
- Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
- 19:00 19.09.2020
- Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
- 18:30 19.09.2020
- Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
- 18:00 19.09.2020
- Неопознанные объекты на видео космонавта с МКС оказались спутниками
- 17:30 19.09.2020
- Навальный начал сам писать в соцсетях
- 17:00 19.09.2020
- В Турции выразили обеспокоенность в связи с "преследованием в России крымских татар"
- 16:00 19.09.2020
- РФ впервые в новейшей истории обладает лучшим оружием - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать