Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса. Об этом сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно- космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", - сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".

Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.