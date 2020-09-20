0
0
0
НОВОСТИ

Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска

12:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна спецтехники, военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где белорусская оппозиция традиционно по воскресеньям проводит акции протеста, сообщает корр. ТАСС.

Колонна в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 20.09.2020
Впервые за 100 лет в Варшаве освятили новый православный храм
0
108
11:00 20.09.2020
Попытку США вернуть санкции ООН против Ирана отвергает европейская "тройка"
0
185
10:00 20.09.2020
На старт Московского марафона в воскресенье выйдут около 25 тыс. бегунов
0
227
09:30 20.09.2020
На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
0
278
09:25 20.09.2020
Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
0
286
09:20 20.09.2020
Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай
0
296
09:15 20.09.2020
Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп
0
282
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
765
20:30 19.09.2020
Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
0
820
20:00 19.09.2020
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
0
877

Возврат к списку