Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска
12:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна спецтехники, военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где белорусская оппозиция традиционно по воскресеньям проводит акции протеста, сообщает корр. ТАСС.
Колонна в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта.
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