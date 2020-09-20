Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна спецтехники, военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где белорусская оппозиция традиционно по воскресеньям проводит акции протеста, сообщает корр. ТАСС.

Колонна в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта.