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Движение по проспекту Победителей в направлении резиденции Лукашенко перекрыли сотрудники ГАИ

14:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ГАИ в воскресенье перекрыли движение по проспекту Победителей от стелы "Минск - город-герой" (Площадь Победы) в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, расположенной рядом с площадью Государственного флага и выставочным центром БелЭкспо.

Как передает корр. ТАСС, рядом с резиденцией (Дворцом независимости) находится восемь бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ). В непосредственной близости, напротив здания Верховного суда, стоят машины с силовиками - ОМОНом и внутренними войсками. Территорию возле выставочного центра уже оцепили бойцы внутренних войск, вооруженные автоматами.

Площадь Победы к настоящему времени, помимо колючей проволоки, обнесена металлическими заграждениями и взята в оцепление. На прилегающих территориях - скопление автобусов с силовиками и армейских грузовиков.

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