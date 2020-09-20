Движение по проспекту Победителей в направлении резиденции Лукашенко перекрыли сотрудники ГАИ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ГАИ в воскресенье перекрыли движение по проспекту Победителей от стелы "Минск - город-герой" (Площадь Победы) в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, расположенной рядом с площадью Государственного флага и выставочным центром БелЭкспо.

Как передает корр. ТАСС, рядом с резиденцией (Дворцом независимости) находится восемь бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ). В непосредственной близости, напротив здания Верховного суда, стоят машины с силовиками - ОМОНом и внутренними войсками. Территорию возле выставочного центра уже оцепили бойцы внутренних войск, вооруженные автоматами.

Площадь Победы к настоящему времени, помимо колючей проволоки, обнесена металлическими заграждениями и взята в оцепление. На прилегающих территориях - скопление автобусов с силовиками и армейских грузовиков.