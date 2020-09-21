Депутат предложил компенсировать плату за услуги частных детсадов
10:32 21.09.2020
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
Однако, как отметил Фёдоров, не все родители детей, которые стоят в очереди в дошкольное образовательное учреждение, могут вовремя получить там место. В итоге они вынуждены пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это значительные средства.
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