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НОВОСТИ

Депутат предложил компенсировать плату за услуги частных детсадов

10:32 21.09.2020

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Однако, как отметил Фёдоров, не все родители детей, которые стоят в очереди в дошкольное образовательное учреждение, могут вовремя получить там место. В итоге они вынуждены пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это значительные средства.

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