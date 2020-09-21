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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб., курс доллара - выше 76 руб.

12:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 90,07 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:57 мск. Доллар в свою очередь вырос на 0,48%, до 76,11 руб.

В последний раз евро поднимался выше 90 руб. 8 сентября текущего года. Доллар преодолел отметку в 76 руб. впервые с 9 сентября.

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