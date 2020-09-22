Президент Украины обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

17:32 Источник: Эхо Москвы

Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Президент Украины сказал об этом в видеообращении на Генассамблее ООН.

По словам Зеленского, действия России в отношении Украины говорят о том, что трагический урок Второй мировой войны не выучен.

Сегодня же президент Путин выступит с видеообращением на Генассамблее ООН. Как и другие лидеры, Путин не поехал в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. Эхо Москвы