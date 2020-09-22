Президент Украины обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
17:32 22.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Президент Украины сказал об этом в видеообращении на Генассамблее ООН.
По словам Зеленского, действия России в отношении Украины говорят о том, что трагический урок Второй мировой войны не выучен.
Сегодня же президент Путин выступит с видеообращением на Генассамблее ООН. Как и другие лидеры, Путин не поехал в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:00 22.09.2020
- Председатель КНР призвал не политизировать тему коронавируса
- 17:12 22.09.2020
- Минюст предлагает ликвидировать партию "Народ против коррупции", возглавляемую Романом Путиным
- 17:00 22.09.2020
- Госдума одобрила в первом чтении поправки, закрепляющие наказание за призывы к отчуждению территории РФ
- 16:32 22.09.2020
- Умер переводчик "Улисса" Сергей Хоружий
- 16:12 22.09.2020
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
- 16:00 22.09.2020
- Роскосмос подтвердил, что спутник "Монитор-Э1" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
- 15:32 22.09.2020
- Премьер Великобритании объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19
- 15:12 22.09.2020
- В Тверской области потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж катапультировался - ЗВО
- 15:00 22.09.2020
- Впервые за 100 лет в Чернобыль вернулись медведи
- 14:32 22.09.2020
- В восьми регионах РФ активно растет заболеваемость коронавирусом - эксперт Минздрава
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать