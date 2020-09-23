Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
12:05 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Александр Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА.
По его информации, церемония инаугурации, на которую приглашено несколько сотен человек, проходит во Дворце независимости. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
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