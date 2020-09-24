В России за сутки выявили 6 595 случаев заражения коронавирусом
11:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 595, что является максимальным значением с 12 июля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост шесть дней составляет около 0,6%. Всего в России выявили 1 128 836 случаев заражения.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России на 6 130, всего уже выздоровели 929 829 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.
Число умерших из-за коронавируса в России за сутки возросло на 149 против 150 днем ранее, до 19 948. По данным штаба, умерли 1,77% всех заразившихся в стране.
НОВОСТИ
- 11:22 24.09.2020
- СТС и TikTok запускают первый интерактивный сериал
- 11:20 24.09.2020
- В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности - Боррель
- 11:05 24.09.2020
- С начала 2019 года на Дальнем Востоке предотвращено три теракта - Патрушев
- 10:32 24.09.2020
- Дипломаты из РФ собирали в Болгарии информацию по американским истребителям - СМИ
- 10:20 24.09.2020
- NASA поможет искать утечку воздуха в российском сегменте МКС
- 10:05 24.09.2020
- Установка умных приборов учета может привести к росту коммунальных платежей
- 10:00 24.09.2020
- Швеция заявила, что российские военные корабли вошли в ее территориальные воды
- 09:46 24.09.2020
- Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата МГД Шереметьева
- 09:32 24.09.2020
- Байден прокомментировал отказ Трампа осуществить мирную передачу власти
- 09:20 24.09.2020
- Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать