В России за сутки выявили 6 595 случаев заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 595, что является максимальным значением с 12 июля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост шесть дней составляет около 0,6%. Всего в России выявили 1 128 836 случаев заражения.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России на 6 130, всего уже выздоровели 929 829 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.

Число умерших из-за коронавируса в России за сутки возросло на 149 против 150 днем ранее, до 19 948. По данным штаба, умерли 1,77% всех заразившихся в стране.