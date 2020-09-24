Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу
19:18 24.09.2020
В связи с обострением в Москве ситуации с коронавирусом, более 5000 московских компаний получат от мэра Сергея Собянина рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу. По словам первого заместителя руководителя пресс-службы мэра Бориса Булая, эта мера позволит максимально ограничить людей от контактов и должна обеспечить безопасность граждан.
По данным СМИ, представители мэрии в частности, уже направили свои предложения наиболее крупным работодателям столицы. Согласно информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве, в последнюю неделю в мегаполисе зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки у горожан выявлено 1050 случаев ковида.
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