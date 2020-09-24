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НОВОСТИ

Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов - Reuters

22:40 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что не уверен в честности предстоящих в ноябре выборов. Об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным пресс-пула Белого дома, американский лидер вновь подверг критике процедуру голосования по почте.

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