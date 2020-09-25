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Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики - сайт правительства

16:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило на прошедшем в среду заседании общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт кабмина.

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства.

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