Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики - сайт правительства
16:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России одобрило на прошедшем в среду заседании общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт кабмина.
"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства.
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