На Генассамблее ООН ВОЗ подвергли критике из-за действий во время пандемии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действовала нерешительно и плохо проявила себя в период пандемии. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая в пятницу на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

"ВОЗ не проявила себя [как организация способная] выполнить возложенную на нее роль в преодолении коронавирусного кризиса, - отметил он. - ВОЗ действовала нерешительно. Предлагаемые ей меры были недостаточными. Она не смогла предоставить нам нужные рекомендации [по борьбе с коронавирусом]".

По словам Бабиша, Чехия поддерживает реформу ООН и особенно реформу ВОЗ. Крупнейшая международная организация должна координировать усилия отдельных стран по созданию наилучшей вакцины против коронавируса, подчеркнул он. "Пандемия продемонстрировала, сколь важно осуществлять инвестиции в науку. Необходимо обмениваться исследовательскими данными в сфере здравоохранения", - сказал премьер.